Prima giornata del girone di ritorno nel massimo torneo di futsal. L’andata ha espresso il dominio netto dell’Olimpus Roma, capitolini a quota 37 punti con un vantaggio di ben dieci lunghezze sul Napoli. Grande equilibrio dai partenopei in giù, la zona play off vede la presenza anche della matricola Genzano, appena al di sotto il Pesaro. Il cammino della squadra di Scarpitti è, tuttavia, in linea con gli obiettivi della società, ricostruire dopo un’annata negativa come quella dello scorso torneo. La società ha comunicato l’ingaggio del laterale classe 99 Juan Fran, calciatore spagnolo in arrivo dal Pomezia, un colpo da novanta. Marchigiani in campo domenica in casa dei piemontesi dell’L84, un posticipo dal sapore play off. Genzano ospite del fanalino di coda Verona, un match che dovrebbe essere una mera formalità per Caruso e compagni.

Nel torneo di A2 elitè, sfida importantissima per il Cus Molise ospite del Canosa. Otto punti per i pugliesi, ultimi in graduatoria, dieci per i cussini, nei numeri capiamo la valenza della sfida. Un match che può rappresentare un punto di svolta per la stagione del Cus Molise, in caso di risultato positivo, anche un pareggio, l’idea della salvezza diretta potrebbe prender piede per la prima volta da quando è iniziata la stagione. Al contrario una sconfitta comporterebbe la discesa all’ultimo posto, una condizione che potrebbe pregiudicare non poco il cammino salvezza. Sanginario potrà contare sull’apporto dei nuovi Peralta e Martinez già visti all’opera contro la Polisportiva Futura, i due innesti hanno dimostrato di poter essere parte in causa per l’obiettivo salvezza, e del giovane Petrillo appena arrivato in rossoblu. Il tecnico dovrà rinunciare a Nathan, il giocatore, tra i migliori nelle ultime uscite, ha rimediato un problema muscolare al termine della sfida giocata sabato scorso. Infine, vendicare la clamorosa sconfitta dell’andata, quando al Palaunimol il Cus vinceva 3 a 0 alla fine del primo tempo, prima di subire un clamoroso ribaltone nei secondi conclusivi, con il finale di 4 a 3 per il Canosa.

Nel campionato di serie B, Sporting Campobasso impegnato a Sulmona per la prima giornata di ritorno. In terra abruzzese i rossoblu sono obbligati al successo, servono i tre punti per cambiare volto alla stagione. Incredibile che non sia ancora arrivato un risultato pieno, lo Sporting ha dimostrato in più circostanze, anche al cospetto delle big come sabato scorso contro la capolista Domitia, di valere appieno il torneo cadetto. Difficile dare una spiegazione, certo i numeri sono quelli, impietosi, e per lottare sino alla fine servono inevitabilmente dei successi nell’immediato. Il Sulmona gravita appena a ridosso della zona play off e in casa non ha mai perso, una gara difficile come lo sono tutte d’altronde vista la condizione di classifica dei campobassani.