Nelle ultime ore è scoppiato il caso Daniel Giampaolo, attaccante con un passato anche nel Campobasso, che nelle ultime ore si era legato alla Sambenedettese salvo poi virare all’ultimo momento verso l’Ancona. Ne è nata una questione diplomatica che ha portato la società del presidente Massi (SAMB) a stilare un comunicato inequivocabile in cui accusa il giocatore e il suo procuratore Cicchetti di scarsa lealtà e rispetto. Pare che fosse tutto deciso compreso il numero di maglia e l’alloggio di Giampaolo. La lunga nota aggiunge di un atteggiamento indecoroso nei confronti dell’intera città di San Benedetto del Tronto. Il tecnico Lauro già da domenica potrà contare sui nuovi arrivi dalla Lega Pro, Bontà dal Gubbio e Senigaliesi dalla Recanatese.

Si riparte, dunque, da dove si ci era fermati: dal Campobasso primo a trentaquattro e dalle inseguitrici che tallonano i rossoblu a soli tre punti, parliamo di Samb, L’Aquila e Avezzano impegnate rispettivamente contro Sora, Fc Matese e Fossombrone. Inizia un conto alla rovescia, meno diciassette con tanto da definire in vetta e in coda. Nessuno si è staccato, tutti sono in gioco per i rispettivi obiettivi. Lo stesso Chieti che domenica affronterà in casa l’Atletico Ascoli vuole inaugurare una nuova gestione sotto la guida di Iezzo. Ieri i teatini hanno presentato il centrocampista Fabio Castellano con un passato fra Juve Stabia, Alessandria e Livorno.

Il Campobasso di Pergolizzi dovrà fare a meno del solo Gonzales prima infortunato, poi influenzato. Per il resto potrebbe essere una squadra tipo schierata secondo un 3-5-2, la stessa che non prende gol dalla trasferta di Riccione del 26 novembre scorso. Nel mini impianto di Monterotondo solo novanta tifosi al seguito secondo le indicazioni della società laziale. Nessun altro movimento di mercato per ora. La squadra riparte dagli stessi elementi che hanno condotto i rossoblu al primato grazie ad un mese di dicembre sopra le righe.

Il Vastogirardi si è separato dall’attaccante Salatino, quest’anno polveri bagnate per lui ed è prossimo ad annunciare domani mattina l’arrivo del difensore Giuseppe Filì, appena svincolato dal Riccione. In attacco ci potrebbe essere qualche movimento delle ultime ore per colmare il posto del giocatore partente.

Termoli contro il Senigallia per far partire la corsa salvezza; l’avversario è fra i piu’ in forma del momento, ma anche i giallorossi hanno chiuso l’anno stoppando la marcia del Campobasso.

A Piedimonte Matese il consiglio direttivo ha eletto un nuovo presidente: si tratta di Carmine Matera imprenditore locale nel settore della ristorazione che succede a Luigi Rega, che lascia dopo diverse stagioni e dopo aver condotto il Matese in serie D.