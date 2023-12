I negozianti della zona e hanno sentito un gran fracasso. Poi, proprio difronte al bar all’angolo, la Golf Tiguan con le ruote per aria e all’interno un anziano. Immobile.

In via Principe di Piemonte è stato il caos, vigili del Fuoco e ambulanza del 118 sono arrivati poco dopo e i soccorritori sono riusciti a rianimare l’uomo che era all’interno dell’auto e a trasportarlo all’ospedale in codice rosso.

Stando a quanto si è capito, anche se i particolari dovranno essere tutti confermati, l’auto che proveniva dalla parte alta di via Principe di Piemonte ha preso velocità all’improvviso. Ha urtato la parte posteriore di questa Panda, parcheggiata sul lato destro della carreggiata e dopo essersi impennata si è capovolta finendo la corsa contro l’auto posteggiata dalla parte opposta.



Il rumore dello schianto ha attirato l’attenzione dei clienti del bar, del titolare dell’ottica e della banca che sono in quella zona. E’ parso subito evidente che la persona che era alla guida era in gravi condizioni, con molta probabilità, come poi verificato dai sanitari del 118, già colpita da un malore prima della carambola.

I vigili del fuoco lo hanno estratto dall’abitacolo e poi, dopo le azioni rianimatorie portato al Cardarelli su un ambulanza.

Il traffico è andato in tilt per diverso tempo anche per via dei lavori concomitanti per il rifacimento delle strisce pedonali in piazza Savoia, distante qualche centinaio di metri dal luogo dell’incidente.

Solo nella tarda mattinata la circolazione in centro è ripresa con una certa regolarità.