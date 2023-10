Il castello di Civitacampomarano ospiterà domani (29 ottobre) e lunedì (30 ottobre) l’evento di lancio del Festival del recupero e della lotte alla spreco alimentare, iniziativa che rientra nel progetto “Civitacampomarano, tra identità e innovazione per guardare al futuro”, finanziato dal Ministero della Cultura nell’ambito dell’avviso pubblico per progetti di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici. Domani alle 17 dopo un convegno di presentazione del progetto è in programma anche un “aperitivo del recupero”. Lunedì invece dalle 10 alle 15, si terrà la formazione legata al recupero, alla consapevolezza e alla cucina circolare con il coinvolgimento di produttori e chef, grazie ad un laboratorio di preparazione di due piatti del recupero, a cura dell’associazione Tempi di recupero e degli chef Nicola Fossaceca, Stefania Di Pasquo e Rocco Naviglio. “L’evento – spiegano i promotori – nasce con l’intento di mostrare ad aziende e attività agricole soluzioni sostenibili per ricreare un ecosistema vivo e ricco di biodiversità, trasformando la filiera agroalimentare in risorsa per i borghi valorizzando la società contadina, da sempre custode dei piatti tradizionali, frutto del recupero degli avanzi e della creatività delle donne che, sempre, hanno saputo operare un riutilizzo oculato e intelligente degli avanzi della cucina”.