Share on Twitter

Share on Facebook

di Stefano Capuano

Sesta giornata di campionato, esordio per il nuovo tecnico del Campobasso, Rosario Pergolizzi, chiamato a rilanciare i suoi che hanno ottenuto un solo punto nelle ultime tre gare. Di fronte, la Vigor Senigallia di Aldo Clementi, seconda classificata nello scorso campionato, a pari punti con i molisani e reduce anch’essa da due sconfitte consecutive.

Pergolizzi schiera quattro difensori, con Bonacchi terzino destro e Pontillo a sinistra, in quello che potrebbe essere un 4312 o 4321. Dall’inizio contemporaneamente Tordella, Maldonado, Ricamato e Aboncklet, con attaccanti Di Nardo e Lombari. Clementi recupera Giovanni Perpaoli, non Pesaresi. Marchigiani con in attacco Broso, Kerjota e Balleello.

Spettatori 2400 circa

FORMAZIONI UFFICIALI

Campobasso: Esposito; Pontillo, Nonni, Gonzalez, Bonacchi, Tordella, Ricamato, Abnockelet, Maldonado, Lombari, Di Nardo (a disp. Di Donato, Ioio, Delgado, Fravola, Ercolano, Rasi, Abreu, Ripa). All. Pergolizzi

Vigor Senigallia: Sarti, Scheffer, Bartolini, Marini, Pierpaoli Gio., Tomba, Kerjota, Mancini, Broso, Baldini, Balleello (a disp. Alessandroni, Mori, Magi Galluzzi, Pierpaoli Lo., Bucari, Subissati, Casagrande, Beu, Vrioni). All. Clementi

Arbitro: Pizzi di Bergamo

Assistenti: Tagliafierro e Guerra

CRONACA LIVE

Finale. Il Campobasso torna al successo, vittoria meritata, fatta di ordine e sacrificio, con un goal per tempo (Di Nardo e Lombar). I rossoblù salgono a 10 punti. Terza sconfitta di fila per la Vigor Senigallia che rimane ferma a 7 punti.

90- 5 minuti di recupero

90- ammonito Kerjota (Vigor Senigallia)

89- raddoppio del Campobasso! Contropiede da manuale rossoblù, Rasi recupera palla in area, avanza a metà campo, passaggio per Abreu che serve Lombari. L’attaccante molisano entra in area e realizza il 2-0.

87- sostituzione Campobasso, esce Di Nardo entra Rasi

86- ultimo cambio ospite, Beu per Bartolini

84- sostituzione Vigor, Casagrande per Tomba.

83- angolo ancora diretto in porta di Kerjota, devia Esposito

82- contropiede del Campobasso, tiro di Abreu a lato

81- espulso l’allenatore Pergolizzi (Campobasso)

73- angolo pericoloso di Kerjota, pallone che attraversa tutto lo specchio della porta deviato da Nonni. Sull’angolo successivo, Kerjota trova la bella risposta di Esposito che con un colpo di reni devia di nuovo in angolo. Infine, corner successivo battuto direttamente in porta sempre dal numero 7 marchigiano, palla che scheggia la parte alta della traversa.

72- seconda sostituzione per i padroni di casa, esce Abonckelet entra Abreu

70- sostituzione Campobasso, fuori Tordella dentro Delgado

61- terza sostituzione Vigor Senigallia, esce Pierpaoli Giovanni, entra Bucari

57- occasione da calcio d’angolo per gli ospiti, Tomba di testa, sulla linea di porta alza sulla traversa Ricamato

55- ammonito Abonckelet (Campobasso)

53- Sostituzione Vigor, fuori Scheffer dentro Magi Galluzzi

49- primo tiro degli ospiti con Kerjota, centrale, Esposito blocca

46- inizia il secondo tempo. Sostituzione per la Vigor Senigallia. Vrioni per Broso.

Fine primo tempo. Un Campobasso pratico e compatto chiude meritatamente in vantaggio.

45- 1′ di recupero

31- ammonito Mancini (Vigor Senigallia) per il fallo su Nonni

31 – Fallo su Nonni, ma l’arbitro applica la regola del vantaggio, Abonckelet arriva in area e il tiro termina alto.

30- annullato goal a Gonzalez (Campobasso)

27- Ammonito Scheffer (Vigor Senigallia)

25- retropassaggio pericoloso di Marini, si intromette Di Nardo che per poco non beffa il portiere avversario

22- dopo il vantaggio, il Campobasso sta coprendo bene gli spazi, Senigallia che al momento fatica a rendersi pericoloso.

4- Vantaggio Campobasso! Verticalizzazione perfetta di Abonckelet per Di Nardo che scatta sul filo del fuorigioco e batte Sarti. 1-0

1- Inizia la partita