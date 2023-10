“Il Comune di Castel San Vincenzo si è espresso contro il progetto sospeso per 120 giorni da Enel. A questo progetto ‘Pizzone II’ il Comune è stato contrario dal primo giorno, da quando è stato presentato il 7 agosto. Però dobbiamo aspettare, perché ci sono canali aperti con Enel. La società, quando è venuta a dialogare con noi, ha detto che avevamo ragione, che questo progetto non andava bene, ha detto quindi che avrebbe recepito le nostre osservazioni e avrebbe redatto un altro progetto. Una volta che ce lo riproporrà lo valuteremo”. Così all’Ansa Marisa Margiotta, sindaca di Castel San Vincenzo, a seguito del Consiglio comunale straordinario di oggi, in cui – previo emendamento della maggioranza a una mozione della minoranza che presentava, a detta della sindaca, “cose un po’ pesanti” – l’amministrazione comunale si è espressa contro il progetto “Pizzone II” dell’Enel di agosto, che prevede la realizzazione di una centrale idroelettrica a pompaggio le cui opere ricadrebbero nel territorio del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise (Pnalm) e contro cui lo stesso Parco ha già espresso il suo parere di improcedibilità alla stessa valutatazione. “Come coordinamento ‘No Pizzone II’ esprimiamo soddisfazione e ci aspettiamo che anche altri Comuni, a partire da Pizzone, si esprimano nello stesso senso, a tutela del Pnalm”, commenta Augusto De Sanctis, ecologista e membro di “No Pizzone II”, coordinamento che da settembre ha indetto assemblee e organizzato in sit-in e che ha raccolto oltre 1700 followers sulla pagina Facebook. “Nonostante questo parere secco di un Parco nazionale storico, Enel ha continuato, anche in questi giorni, a incontrare i Comuni. A mio avviso questo atteggiamento è poco rispettoso delle prerogative di un Parco” conclude De Sanctis.