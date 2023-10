di Stefano Capuano

Altra giornata amara per le squadre molisane, tutte sconfitte dai rispettivi avversari. Messi insieme i loro risultati negli ultimi tre turni, è stato totalizzato un solo punto (il pareggio del Campobasso ad Ascoli). Si è detto della prova incolore dei Lupi sul campo del Roma City, ora nuovo migliore attacco del girone (13 reti). La società di Matt Rizzetta sembra aver dato un’ulteriore possibilità a mister Mosconi: in tal senso, può essere decisiva la prossima, difficile sfida interna contro la Vigor Senigallia. Terza sconfitta consecutiva (quarta in campionato) per il Termoli, battuto di misura e scavalcato in classifica dal Fano. Adriatici ora all’ultimo posto in classifica con l’Atletico Ascoli. Terzo stop di fila anche per il Vastogirardi, che chiude senza ottenere punti il doppio turno casalingo e scivola al penultimo posto in classifica. Sicuramente migliore la prova offerta dai ragazzi di Bifini rispetto alla partita disputata contro l’Avezzano; i gialloblù tengono testa alla Sambenedettese in una gara bloccata, ma i marchigiani espugnano di misura il “Di Tella”, con la rete al 51’ di Tomassini. Così i rossoblù raggiungono Chieti e Forsempronese in vetta alla classifica. In ripresa, invece, il Matese di mister Urbano. I campani superano in trasferta il Tivoli; seconda vittoria di seguito e 6 punti in classifica proprio insieme ai laziali, la cui sconfitta interna provoca l’esonero di mister Galluzzo, del preparatore atletico Maceroni nonché le dimissioni del D.S. Pagliaroli.

Pareggio per le capoliste Chieti e Forsempronese. I teatini, in inferiorità numerica per l’espulsione del portiere Serra, vengono bloccati 0-0 dal Sora. Il dato di giornata è che i neroverdi continuano a mantenere la porta inviolata dopo cinque giornate di campionato, con il subentrato Antignani che para un calcio di rigore (per gli abruzzesi il secondo stagionale, dopo il rigore parato da Serra alla prima giornata contro l’Atletico Ascoli). Termina 2-2 la sfida tra i marchigiani e lo United Riccione. Due volte in vantaggio con Pagliari e Casolla (su rigore), i padroni di casa vengono raggiunti prima sull’1-1 da Kyeremateng, poi, in pieno recupero (94’) dal goal di Pellacani. Che, in ogni caso, nei romagnoli non salva la panchina di mister Pulzetti, dopo 7 punti totalizzati dall’inizio della stagione. Al suo posto arriva Giancarlo Riolfo.

Risultato a sopresa nell’unico derby di giornata: exploit del Notaresco sul campo dell’Avezzano, con le reti di Ranieri e Di Bartolo, intermezzate dal pareggio su calcio di rigore di Ortolini. I rossoblù (seconda vittoria di fila) salgono a 7 punti, prima sconfitta stagionale per i marsicani che rimangono a quota 8 punti in classifica. Va a L’Aquila il ‘big match’ di giornata contro la Vigor Senigallia: un goal per tempo di Galesio e Sarritzu regalano la seconda vittoria in trasferta e consecutiva dopo quella di Campobasso, rilanciando la compagine di Epifani a 9 punti in classifica (con il Roma City). Di contro, i marchigiani, dopo la sconfitta di Chieti, registrano il secondo stop, rimanendo fermi a 7 punti. Infine, pareggio tra Atletico Ascoli e Real Monterotondo: al vantaggio dei locali con Minicucci su rigore al 24’, rispondono gli ospiti due minuti dopo con Taviani. Marchigiani con 3 punti in classifica (tutti pareggi casalinghi) ed ultimi insieme al Termoli. Poco più su i laziali, che ottengono il quarto punto stagionale, agganciando il Vastogirardi al penultimo posto.

