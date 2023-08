Il Circolo La Nebbia Cus Molise, a pochi giorni dall’inizio della preparazione, si è assicurata le prestazioni di Federico Di Camillo, portiere classe 2000. Queste le sue prime sensazioni dell’estremo difensore che arriva dalla Chaminade. Queste le sue prime sensazioni.

Cosa ti ha spinto ad accettare il progetto del Cln Cus Molise? “Appena mi si è presentata la possibilità di giocare con il Cln Cus Molise, non ci ho pensato due volte a sposare questo progetto sia perché rappresenta una grande opportunità di crescita per me, sia perché affronteremo un campionato di alto livello come la serie A2 élite. Non vedo l’ora di confrontarmi con questa nuova categoria”.

Arrivi in una realtà consolidata nel mondo del futsal. Come giudichi questi primi giorni di lavoro? “I primi giorni di preparazione stanno andando bene, stiamo iniziando a conoscerci meglio e stiamo dando tutti il massimo per farci trovare pronti all’inizio della stagione”.

La squadra è stata in gran parte rinnovata rispetto allo scorso anno. Dove si potrà arrivare a tuo avviso? “Sinceramente non so dove potremo arrivare in quanto non conosco il livello delle altre squadre. Penso però che non dobbiamo porci limiti ma puntare sempre al massimo per ben figurare in questo campionato. Solo con il duro lavoro e il sacrificio possiamo toglierci belle soddisfazioni. Credo nella squadra e penso che abbiamo tutte le carte in regola per fare un bel campionato”.

Affronterete una nuova categoria, la serie A2 élite. Che campionato ti aspetti? “Mi aspetto un campionato molto competitivo in cui ogni partita sarà una battaglia. Il livello sicuramente sarà molto alto quindi bisognerà dare in ogni partita e in ogni allenamento il 100% senza mollare mai”.

Dal punto di vista personale quanto potrai dare alla squadra? “Negli ultimi anni ho affrontato campionati di serie B e nella passata stagione ho giocato in serie C regionale. Il livello sarà sicuramente più alto. Questa è una nuova avventura per me e dovrò sicuramente alzare l’asticella per farmi trovare sempre pronto quando sarò chiamato in causa. Posso solo dire che darò il massimo sia negli allenamenti sia nelle partite e cercherò di aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi prefissati”.

Ti confronterai con una categoria nuova per te, quali le sensazioni? “Le sensazioni per ora sono positive, sto cercando di ambientarmi il prima possibile a questi nuovi ritmi per arrivare al passo con gli altri . Non so come mi troverò con questa nuova categoria ma con l’aiuto degli altri portieri, della squadra, dello staff tecnico e della società spero di riuscire a dire la mia. Per ora c’è bisogno solo di duro lavoro e sacrificio, il resto arriverà. Infine volevo ringraziare la Chaminade per avermi fatto crescere come portiere e per avermi dato la possibilità di intraprendere questa nuova avventura. Forza Cln Cus Molise”.