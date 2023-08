L’Olympia Agnonese si iscriverà al campionato di Eccellenza. Entro stasera i granata perfezioneranno l’adesione al torneo nel segno della continuità. Prezioso in tal senso è stato il contributo di un cittadino di Agnone che, pur vivendo fuori dalla regione, ha sempre avuto particolarmente a cuore le sorti della sua città, non solo in ambito sportivo, e lo ha dimostrato ancora una volta. Nella serata di ieri si è svolta la seconda assemblea pubblica promossa dall’amministrazione comunale con in testa il sindaco Saia, attivissimo con la sua amministrazione per sostenere i granata. All’appuntamento ha partecipato un buon numero di persone con molti giovani presenti pronti a dare il proprio contributo nel prossimo futuro. Sistemata la questione iscrizione in alto molise si comincia a lavorare per il nuovo direttivo e per l’allestimento della rosa che prenderà parte al torneo. A livello dirigenziale non sono esclusi nomi nuovi, al fianco ovviamente dei vecchi dirigenti con in testa il presidente Mario Russo. Per quanto concerne l’aspetto tecnico, l’Agnone sarà una squadra giovane con tanti elementi del posto pronti a mettersi in mostra con l’Agnonese.

A proposito di iscrizioni non dovrebbero esserci defezioni dell’ultimo minuto. Al via ci saranno Atletico San Pietro in Valle, Aurora Alto Casertano, Bojano, Calcio Virtus Gioiese, Campomarino, Castel di Sangro, Città di Isernia San Leucio, Difesa Grande Termoli 2016, Olympia Agnonese, Polisportiva Fortore, Real Guglionesi, Ripalimosani, Sesto Campano. Per occupare il sedicesimo posto lasciato libero dal Pietramontecorvino che ha deciso di ripartire dalla prima categoria, sarà necessario un ripescaggio. In lizza ci sono Cliternina e Juvenes. Questo in linea di massima dovrebbe essere il quadro della massima serie regionale che verrà definito in maniera ufficiale dopo il consiglio federale della Figc Molise.

Passando ai movimenti di mercato l’Aurora Alto Casertano ha confermato anche Pasquale Di Lullo aggiungendo così un altro tassello prezioso al mosaico di mister Mancino. I biancorossi sono senza dubbio una delle candidate alla lotta per il vertice nel prossimo torneo di Eccellenza. Le avversarie di certo non mancheranno ma i biancorossi saranno sicuri protagonisti. La Virtus Gioiese ha ufficializzato Arcangelo Tartaglione, classe 2004 cresciuto nei settori giovanili del Benevento, Casertana, Paganese, Monterosi e Turris.

In Promozione il colpo di mercato lo ha messo a segno lo Spinete che ha rinforzato il reparto offensivo con l’arrivo di Eddy Cirenei, reduce da una stagione a Trivento. I gialloverdi hanno riabbracciato anche il portiere Simone Colardo.