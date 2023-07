Arrivò stremato sull’arenile e si accasciò. Quel suo gesto fece commuovere l’Italia, perché don Stefano Gorzegno, sacerdote veronese parroco a Bojano, prima di cadere sulla sabbia senza vita aveva portato in salvo sette bambini che stavano annegando.

La tragedia si consumò in pochi minuti. Sul lungo mare nord di Termoli il mare grosso e la voglia dei piccoli parrocchiani di voler comunque entrare in acqua.

Ma la corrente troppo forte stava per avere la meglio sui bambini che avevano cominciato ad annaspare.

Don Stefano senza esitare affrontò le onde e uno alla volta portò a riva quei ragazzini, salvandoli. Ma quando anche l’ultimo fu sottratto alla furia del mare, il parroco cadde senza più rialzarsi.

Aveva 44 anni e il suo cuore non resse allo sforzo e alla fatica, nonostante fosse un provetto nuotatore.

Il suo altruismo fece commuovere la comunità di Bojano e non solo.

La sua storia è stata raccontata in un libro

A 20 anni da quel tremendo episodio Bojano non vuole dimenticare Don Stefano.

Alle 20.30 con un concerto nella chiesa di Sant’Erasmo, la sua parrocchia e alle 11 di domani con una messa. E in contemporanea il ricordo a Frassenè in provincia di Belluno dove fu parroco dal ’96 al 2001 prima di arrivare in Molise.

Il parroco-eroe, è stato insignito postumo della medaglia d’oro al valore civile da parte del presidente della Repubblica.