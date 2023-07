Il Molise Pride si terrà a Campobasso il 29 luglio. Il Comune ha infatti concesso il patrocinio alla manifestazione in difesa dei diritti LGBT, che si svolgerà per la terza volta in regione dopo le edizioni del 2018 e del 2019. Il via libera dalle Commissioni Cultura e Politiche Sociali, riunite in maniera congiunta, che hanno dato parere favorevole all’unanimità. Nei prossimi giorni saranno pubblicate sui canali social di Molise Pride tutte le informazioni sull’evento, e gli ulteriori patrocini concessi, quest’anno richiesti a tutti i Comuni del Molise, alle Province di Campobasso e Isernia, alla Regione e all’Anci Molise.