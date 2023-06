L’intelligenza artificiale entra nella comunicazione politica e la rivoluziona. Per le regionali del 25 e 26 giugno 2023 è stato infatti realizzato il primo spot in Italia che utilizza l’AI per visualizzare, oggi, il mondo di domani. Lo ha pensato, costruito e diffuso l’agenzia Semiotic Lab (www.semioticlab.com) per una professionista, esperta di politiche e fondi europei, che per lavoro ha lasciato il Molise ma che adesso ha deciso di tornare e impegnarsi candidandosi alle elezioni. I creator di Semiotic Lab hanno puntato su una comunicazione interattiva per valorizzare il claim della campagna di Michelina Iannetta – “La differenza sta nel costruire” – e renderlo attuale, tangibile, dinamico. Il sistema ha associato il programma, i temi portanti della proposta agli elettori, l’approccio, lo storytelling che la candidata ha scelto per raccontarsi e la sua vision del Molise. Ne è venuto fuori un messaggio inedito nella forma e nella velocità con cui arriva a chi guarda il video. La piazza semideserta di un centro colpito da crisi economica e spopolamento diventa in pochi secondi una moderna agorà, con anziani a passeggio e giovani di passaggio per andare in ufficio o a studiare. Cambia la protagonista, cambia il mondo intorno a lei, cambia al suo passaggio. Così il Molise verosimile proposto dalla candidata diventa reale grazie all’AI.