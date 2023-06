Attività in favore dei minori, il Comune di Trivento pubblica il bando per la manifestazione di interesse. Il Comune di Trivento è destinatario di un finanziamento di euro 4.132,81, finalizzato al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori per il periodo 01/07/2023 al 31/08/2023. Si rende noto, a tutti i soggetti interessati, che è possibile presentare manifestazioni di interesse a realizzare un progetto nell’ambito sopra indicato. I soggetti che intendono realizzare il servizio sono tenuti ad inviare la propria manifestazione di interesse al Comune di Trivento, Via Torretta n. 6 – 86029 Trivento (CB) entro e non oltre le ore 12.00 del 30/06/2023. L’invio dovrà avvenire tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo mail: protocollo.trivento@pec.it. Si rimanda alla consultazione del sito istituzionale dell’Ente per più specifiche informazioni: www.comune.trivento.cb.it