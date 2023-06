Si è conclusa a Coverciano la dodicesima edizione del Grassroots Festival, la festa di fine stagione del calcio italiano di base. In totale hanno riempito il Centro Tecnico Federale sessantaquattro società provenienti da tutta Italia, con oltre tremila persone presenti all’evento tra giovani atleti, genitori, accompagnatori e tecnici. Non poteva mancare all’appuntamento anche il Settore Giovanile e Scolastico della Figc Molise con il coordinatore federale dott. Gianfranco Piano, il delegato all’attività di Base Massimiliano Di Gregorio ed i collaboratori Sgs Mascioli, Pizzuto, Pellegrino e Camuso. Protagonisti sono stati i pulcini delle Acli Campobasso, i pulcini futsal della Chaminade ed una rappresentativa under 10 femminile che ha partecipato al Torneo Magico composta dalle bambine della Aesernia Fraterna, Chaminade e Polisportiva Olympia Agnonese. Una grande festa piena di colori e di sorrisi, in una giornata dal sapore estivo che ha mantenuto le aspettative di gioia e di entusiasmo in tutti i giovani protagonisti del campo. “Il Grassroots Festival – ha sottolineato il presidente nazionale del Settore Giovanile e Scolastico Vito Tisci chiudendo la due giorni di Coverciano – è un momento molto significativo: è una festa che esalta i valori positivi dello sport come lealtà, rispetto e inclusione, fondamentali per la crescita dei ragazzi non solo da un punto di vista sportivo, ma anche come cittadini”. La due giorni si è conclusa con premiazioni per tutte le squadre presenti insieme anche ad un ospite d’eccezione come Pikachu star dei Pokemon che ha catalizzato le attenzioni dei piccoli atleti.

Fonte: Ufficio stampa