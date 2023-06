Tutto pronto per la chiusura anno per il Kung Fu in bassomolise ; presso la palestra di Campomarino si è svolta una sessione di esami dell’associazione nazionale Kuoshu del Drago – asd A.D.K.D – F.i.Wu.k. Federazione Italiana WUSHU, riconosciuta dal Coni. Presenti i maestri fondatori Matteo e Antonio De Gregorio, fratelli del rimpianto Gran Maestro Salvatore De Gregorio, Fondatore dello Stile del Drago, i quali hanno presieduto la commissione d’esami insieme ai maestri Bruno Fraraccio, componente regionale della giunta Coni Molise e Delegato regionale F.iWu.K., Costanzo Di Labbio, titolare delle sedi ANKD di Termoli presso la palestra NEO Athenaeum e Tifernus Dragon Di Campomarino, Vincenzo Di Labbio, della sede ANKD di Guglionesi presso la palestra Fitnes Center, Alessia Dacci, Aldo Caruso e Carlo Antonelli. Hanno partecipatoo alle 2 sessioni d’esame 45 ragazzi divisi per cintura e fasce d’età dagli 11 ai 12 anni compiuti. Tra gli eventi più rilevanti le diverse prime cinture : verdi come Giuseppe Diego Greco con punteggio massimo 10, blu e ben 4 rosse. Notevoli e degni di nota anche Deborah Macri, Chantal Lepore, Francesco Buttiglione e Nardoni Alessio. Cintura Nera, dopo 10 anni dall’ultima rilasciata dall’associazione e dopo 17 anni di duri sacrifici e allenamenti, per il ventiduenne Emanuele Mascilongo, che ha iniziato ad allenarsi all’età di 5 anni con il Gran Maestro Salvatore De Gregorio, raggiungendo il tanto ambito riconoscimento dopo essere stato esaminato dai 2 Maestri più alti di grado, i fratelli Matteo e Antonio De Gregorio. Proprio da loro sono arrivati i complimenti e le congratulazioni per l’elevato grado di preparazione tecnica di tutti gli studenti e per l’ottima organizzazione affidata al Maestro Costanzo Di Labbio. Importanti i discorsi di apertura e di chiusura dell’evento da parte dei due Maestri De Gregorio, che hanno ribadito l’importanza formativa di questa disciplina che vede nei sacrifici il lavoro più duro, la difesa di se e dei più deboli evitando gli attacchi con il controllo delle emozioni quindi rispetto per tutti e tutto. La sede centrale di Termoli sotto la direzione di Anna Laura De Gregorio, continuerà la sua attività per la preparazione del Saggio sportivo che si terrà Domenica prossima presso l’Auditorium della Chiesa Santa Maria degli Angeli nel quartiere Difesa Grande di Termoli.

Fonte: Ufficio stampa