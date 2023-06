Il mercato dello Sporting Campobasso prosegue sulla via delle conferme: a restare in rossoblù per la prossima stagione, anche Luca Caddeo, che nel campionato appena concluso ha dimostrato nuovamente di essere una pedina importante per la squadra di mister Andrea Pietrunti. Luca si appresta ad offrire qualità ed esperienza per quello che sarà il suo ottavo campionato di Serie B. Queste le sue parole: “Sono davvero contento di restare in questa società e di ritrovare il campionato di Serie B. Spero di ritrovare anche il resto dei miei compagni con cui ho condiviso questa bellissima stagione, con qualche innesto, che saremo pronti ad accogliere. Siamo una rosa già forte, coesa, nella mia carriera ne ho visti pochi di gruppi compatti come noi. Sulla B non so cosa dovremo aspettarci, noi però contiamo di salvarci e di mantenerla…poi quello che verrà in più sarà tanto di guadagnato”. “La sua riconferma è un ulteriore segnale che la società vuole continuare a fare bene anche in un campionato nazionale come quello della Serie B. – aggiunge mister Pietrunti – Dimostra anche quanto si sia attaccato Luca alla società ma soprattutto al gruppo squadra. È un ragazzo che viaggiando fa enormi sacrifici, perché ha passione e perché si è trovato subito bene in questo club. Lo scorso anno ha fatto la differenza e la farà sicuramente anche in questa categoria, insieme ai suoi compagni”. Un ringraziamento particolare per mister Pietrunti: “Vorrei ringraziarlo pubblicamente perché nonostante tante altre sirene anche un po’ più importanti ha deciso di sposare di nuovo la causa Sporting e di continuare un ulteriore anno con questo gruppo squadra e di amici”.

