15 squadre, 30 giocatori, 4 gironi e 53 partite. Questo la scenario che ha caratterizzato il pomeriggio/serata di sabato 29. Palcoscenico: Roxy Bar di Adriana Antonucci di Sant’Elena Sannita. Trivisonno Biliardi e Giochi inaugura la stagione estiva che, a quanto pare, sarà ricca di tappe in regione e non solo. Tappa nove quella del Roxy Bar preceduta da quelle di Lucito, Salcito, Monacilioni, Civitella Alfedena, Toro, Portocannone, Trivento e Molise. In vista della prossima Finalissima del Campioni che si terrà presumibilmente il prossimo dicembre, lo staff di Massimo Trivisonno punta ai 30 tornei prima della chiusura di questa 5^ stagione. Intanto, presso il Roxy bar, lo scorso sabato, tanto divertimento ed una buona dose di allegria hanno accompagnato i tanti incontri terminati a tarda sera. 15 le squadre partecipanti: Gli Ultimi, Fà, Senza Movente, Pesco, L’ Arca di Noè, Club 165, Le Dominatrici, Gli Sbrezzi, M&m, F&f, Gli Artigiani del Sud, Salam Amelecum, N’Sacc, Davide e Manolo e C’Avete Messo in Mezzo. Il podio: terzi Matteo De Luca e Marco Di Iorio, secondi Antonio mainella e Sonia Fazioli. Vincono la tappa Salvatore Mainolfi e William Facchino. Trivisonno Biliardi e Giochi ringrazia quanti sono interventuti al torneo, in veste di giuocatori o di semplici suriosi e tifosi oltre che lo Staff di Roxy Bar per l’ospitalità e la gestione della serata. Appuntamento alle prossime tappe, una di queste giàin fissata per mercoledì 21 giugno a Campobasso presso Santucci Sport Zone di Via San Giovanni.