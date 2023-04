Quando sono cominciate le botte, le minacce e le ingiurie lei aveva 30 anni. Oggi ne ha 50 e per tutto questo tempo ha sopportato in silenzio. Venti lunghi anni trascorsi sotto lo stesso tetto, senza fiatare. Cercando di temere nascosi i segni delle botte e di farsi scivolare a dosso le offese e le umiliazioni. Fino all’ultimo episodio accaduto qualche settimana fa.

Al termine dell’ennesimo scontro: l’uomo, 57 anni, le ha sferrato un paio di pugni al viso, poi ha minacciato di ammazzarla.

La donna è fuggita via di casa, nascondendosi dai vicini. Il marito, non vedendola più rientrare ha varcato il portone della stazione dei Carabinieri di Montagano e ne ha denunciato la scomparsa. Tanto che la Prefettura aveva già avviato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse.

Quando i militari l’hanno rintracciata nella casa dei vicini lei ha vuotato il sacco e raccontato come ha trascorso gli ultimi vent’anni di matrimonio. Un inferno quotidiano che la donna aveva preferito non denunciare prima “per tutelare il buon nome familiare e preservare il marito – ha spiegato ai Carabinieri – dalle conseguenze delle proprie azioni”.

L’uomo ora è stato allontanato dalla casa familiare con obbligo di abbandonare l’abitazione, non farvi rientro e non avvicinarsi alla vittima e a tutti i luoghi da lei frequentati.

L’ordinanza è stata eseguita dai carabinieri su disposizione del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Campobasso al quale si è rivolta la Procura della Repubblica del capoluogo.

Questa – ha dichiarato il procuratore Nicola D’Angelo – è la punta dell’iceberg di un tipo di reato che emerge in maniera sempre più ricorrente in questo territorio”.