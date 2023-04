Lo Iacp di Isernia ha avviato il concorso per la mobilità degli alloggi di Isernia e di tutta la provincia. Rispondendo al bando e allegando la documentazione richiesta, si potrà procedere alla mobilità.

“Finalmente una buona notizia per tutti coloro che potranno beneficiare della misura e che attendono ormai da anni” ha commentato il consigliere regionale Andrea Di Lucente.

Potranno presentare domanda:

– gli assegnatari di alloggi di locazione semplice e a titolo definitivo di alloggi sociali;

– non titolari, insieme ai componenti il proprio nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato, ritenuto tale secondo i parametri della normativa vigente;

– chi non abbia ceduto, in tutto o in parte, l’alloggio assegnato;

– chi abiti stabilmente nell’alloggio assegnato o non ne abbia mutato la destinazione d’uso;

– chi non abbia adibito l’alloggio ad attività illecite;

– chi non sia responsabile di grave e reiterata inosservanza delle norme del regolamento condominiale e delle clausole contrattuali;

– chi non sia moroso nel pagamento dei canoni di fitto e delle spese accessorie;

– chi non abbia in corso diffide al rilascio alloggio, azioni di revoca o di decadenza dall’assegnazione;

– chi non ha fruito, per due anni consecutivi, di un reddito annuo complessivo superiore al limite stabilito per la permanenza, pari al 70% del limite previsto per l’assegnazione.

“Chi è interessato dovrà affrettarsi: il termine per la presentazione delle domande è stato fissato al 28 aprile prossimo all’indirizzo pec dello Iacp di Isernia” ha spiegato ancora Di Lucente.