Dopo tre anni Campobasso si riappropria di uno dei riti più sentiti e importanti della città: la processione del Venerdì Santo con l’imponente coro del Teco Vorrei. La processione nel primo periodo della pandemia non si è tenuta, poi, lo scorso anno, si è svolta in forma ridotta. Dopodomani, venerdì 7 aprile, per la prima volta dopo tre anni tornerà a svolgersi senza restrizioni, con il percorso orginale e con il coro composto da 700 cantori che accompagnerà il corteo lungo tutto il tragitto. La processione partirà dalla chiesa di Santa Maria della Croce, nel centro storico, per attraversare poi le seguenti strade: via Marconi, via Sant’Antonio Abate, Largo San Leonardo, via Ziccardi, salita San Paolo, Salita Santa Maria Maggiore, via Chiarizia, via Cannavina, via Ferrari, piazza Battisti, via Mazzini, via Umberto, piazza Cuoco, via Cavour, corso Bucci, piazza D’Ovidio, piazza Vittorio Emanuele, viale Elena, via Scatolone, piazza della Vittoria, corso Vittorio Emanuele, piazza Pepe, via Marconi fino al rientro nella chiesa di Santa Maria della Croce. Come sempre è prevista una sosta davanti al carcere dove uno degli ospiti della casa circondariale leggerà la Preghiera del detenuto e dove prenderà la parola l’arcivescovo Giancarlo Bregantini. Il sindaco Roberto Gravina proprio oggi ha firmato una ordinanza con la quale dispone la chiusura al traffico per venerdì pomeriggio di tutte le strade attraversate dalla processione e per alcune vie adiacenti.