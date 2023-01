A Trivento è arrivata la Befana ad uncinetto. Dopo i lavori realizzati ad uncinetto da una residente del centro storico, Cristina Mastroiacovo, la Natività, l’Albero di Natale e Babbo Natale con gli Elfi, non poteva mancare la Befana. Da oggi, 6 gennaio 2023, è possibile ammirare l’ultima composizione ad uncinetto, che completa la simbologia delle feste natalizie: è arrivata la Befana, la strega a cavallo della sua scopa magica, per portare gli ultimi regali ai bimbi buoni e meno buoni. Dolciumi o carbone? Questo è il dilemma direbbe Shakespeare, e poi ancora “Buoni o cattivi non è la fine”, aggiungerebbe Vasco Rossi. Per il nostro centro storico, queste realizzazioni ad uncinetto diventano forme artistiche di richiamo, dolcetti appetitosi da una parte, ma anche carbone simbolo di rinnovamento e di potenziale rinascita.