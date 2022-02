“La tutela dell’ambiente inserita in via definitiva nella Costituzione italiana è un passo avanti gigantesco per il nostro Paese. Siamo davvero moto soddisfatti e ci auguriamo che questo passaggio dia quell’impulso fondamentale per affrontare al meglio le sfide che ci attendono nel prossimo futuro”.

Questo il commento di Paola Moscardino, Presidente di Fare Ambiente Molise, a proposito dell’approvazione definitiva da parte del Parlamento della proposta di legge costituzionale che ha introdotto la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi. Il testo, alla seconda lettura alla Camera, è passato a Montecitorio con 468 voti a favore, un contrario e sei astenuti. Il Senato lo aveva approvato con la maggioranza dei due terzi lo scorso 3 novembre. Di conseguenza, entra subito in vigore e non è sottoponibile a referendum.

“Fare Ambiente – ha spiegato Moscardino – è stato da sempre in prima linea per sollecitare questo inserimento. Averlo ottenuto non solo ci riempie di orgoglio ma è soprattutto uno stimolo a fare meglio e di più. Ora però è necessario andare avanti in maniera spedita sulla strada della transizione ecologica e di una tutela ambientale effettiva e moderna. Bisogna fare in modo che questa formulazione così potente e innovativa non resti su carta ma che sia l’inizio di una vera e propria rivoluzione green. Difendere e tutelare l’ambiente in cui viviamo e il nostro pianeta in generale è un atto di responsabilità verso noi stessi e le generazioni future”.