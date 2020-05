Coronavirus, esplode un nuovo focolaio. 9 positivi nella comunità rom di Termoli

Share on Twitter

Un altro focolaio in Molise. E’ quello della comunità rom di Termoli. 9 i nuovi casi positivi che fa salire a 13 il numero dei rom contagiati nella città adriatica. Nelle ultime 24 ore l’Asrem ha processato 382 tamponi, da cui sono risultati positivi, come detto, i nove rom di Termoli ed un altro rom di Campobasso, dove il numero dei contagiati sale a 91. La buona notizia è il numero dei guariti: 9 , di cui 4 a Montenero di Bisaccia, 1 rispettivamente a Cercemaggiore, Riccia, Termoli, Isernia e Campomarino. 163 i guariti in totale. 11274 i tamponi processati dall’inizio dell’emergenza, di cui 10853 negativi, 421 i positivi. Gli attualmente positivi sono 217.

13 le persone ricoverate in ospedale: 11 in Malattie infettive, 2 in Terapia intensiva.