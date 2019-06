Premiate a Reggio Emilia due scuole di Larino per il progetto Guadagnare Salute con la Lilt

L’intesa tra la Lilt e Miur, stipulata nel 2016 per portare la prevenzione tra i banchi di scuola, oggi è una realtà!

Nella suggestiva cornice di Luoghi di Prevenzione della Lilt di Reggio Emilia, mercoledì 5 giugno,

nel corso del seminario “Guadagnare salute con la Lilt”, alla presenza dei rappresentanti istituzionali del Miur (dottore Paolo Sciascia e dottoressa Lorenza Pocchiari), della Lilt Nazionale (Direttore Generale dottore Roberto Noto) e del Ministero della Salute (dottoressa Daniela Galeone), sono state premiate le Scuole di tutto il territorio nazionale, che hanno partecipato ai concorsi previsti nel progetto.

Hanno ricevuto il primo premio del valore di 1500 euro, due scuole di Larino coordinate dalla Lilt di Campobasso:

– l’Istituto Superiore Larino – sezione Liceo “F. D’Ovidio”, nella categoria di concorso inerente la peer education, “per aver saputo interpretare al meglio il ruolo dei peer nel contesto scolastico ed extrascolastico”; il premio è stato ritirato dalle studentesse Alessia Bizzarro e Erisa Kullafi, accompagnate dalla professoressa Daniela Gizzi;

– l’Istituto Comprensivo “A. Magliano”, nella categoria di concorso incentrata sul coinvolgimento delle famiglie nel progetto, “per la capacità di rispetto pieno degli obiettivi del programma con il coinvolgimento pieno di docenti e genitori in iniziative articolate e diffuse”; il premio è stato ritirato dall’insegnante Maria Evangelista della classe 2A scuola primaria, plesso “Novelli”.

La dottoressa Carmela Franchella,

vicepresidente della Lilt di Campobasso e coordinatrice del Centro Luoghi di Prevenzione Molise, ha commentato così l’evento: “Siamo convinti che l’impegno profuso dalle due scuole di Larino, coordinate dagli operatori della Lilt del Centro Luoghi di prevenzione Molise, contribuirà a favorire la disseminazione delle buone pratiche per la promozione degli stili di vita della salute tra i bambini ed i giovani del nostro territorio”.

Nella sperimentazione del progetto Guadagnare Salute con la Lilt, per la realizzazione di un programma curriculare sulla prevenzione oncologica in ambito scolastico, sono stati coinvolti 3.000 studenti e 25 Sezioni Provinciali Lilt.

Tra gli argomenti trattati vi è stato il piano di valutazione di efficacia dell’intervento e la diffusione di “buone pratiche” basate sulla costruzione di alleanze territoriali fra Sezioni Provinciali LILT, Uffici Scolastici e Aziende Sanitarie, sostenute da forti intese istituzionali.

E’ stata inoltre presentata una proposta di aggiornamento per docenti con modalità blended (lezioni in aula e formazione interattiva a distanza).

La piattaforma è già attiva e accreditata con le modalità previste dall’ordinamento scolastico.

E’ stato illustrato un manuale in formato digitale dal titolo “I gusti della salute in guadagnare salute con la Lilt” che orienterà le azioni svolte dagli Istituti Alberghieri in ambito di Prevenzione oncologica nell’anno scolastico 2019-2020.