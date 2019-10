Una crisi che non conosce fine, quella del settore edile e che è la fotografia delle gravi difficoltà economiche in cui versa il Molise negli ultimi anni.

Lo ha sottolineato il delegato dell’associazione costruttori dell’Ance, Antonio Buono, in una lettera inviata al presidente Toma, al quale ha sollecitato un incontro per risolvere i problemi più urgenti del comparto edilizio.

Buono ha ricordato che l’edilizia nella regione sta attraversando una condizione di grandissima difficoltà: alla chiusura di moltissime aziende, anche di tradizione – ha ricordato – si sommano l’aumento esponenziale del numero dei disoccupati in calo di oltre il 60 per cento del monte salari.

C’è un fattore numerico, secondo l’Ance, che rende l’idea di quanto impietosa sia la situazione: la crisi del settore edile in Molise, dicono i costruttori, equivale a 7 volte quella dell’Ittierre, a 25 volte quella della Gam e a 80 volte quella dello zuccherificio, tenendo conto del numero delle imprese e di operai.

Questo scenario drammatico, ha argomentato Buono, rende non più rinviabile un progetto che rimetta l’edilizia al centro dello sviluppo della regione, un settore con un’alta incidenza di manodopera per cui la spesa in costrizioni genera immediato ritorno nell’economia delle famiglie.

Buono ha concluso di rimanere in attesa della convocazione del governatore per concordare eventuali azioni strategiche e lo sblocco dei fondi ancora non utilizzati.

Intanto domani a Campobasso, su iniziativa dei gruppi di minoranza, si riunirà il consiglio comunale sull’edilizia scolastica