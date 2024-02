‘Esercizio terapeutico e strategie cognitivo-comportamentali’: è il tema del corso di alta formazione e di perfezionamento che l’Università del Molise mette a disposizione per un massimo di 40 professionisti della fisioterapia. La scelta di proporre un’alta formazione che abbini lo studio teorico, tecnico e pratico dell’esercizio fisico e terapeutico, in relazione ai più comuni disturbi del sistema neuromuscoloscheletrico – spiegano dall’Unimol – rende il corso una significativa opportunità per fisioterapisti e fisioterapiste per acquisire nozioni e competenze necessarie alla valutazione e al trattamento del paziente muscoloscheletrico, da una prospettiva evidence based e centrata sul paziente”. Per l’ammissione al Corso è necessaria la laurea di primo livello in Fisioterapia, oppure diploma universitario abilitante o titolo equipollente-equivalente.