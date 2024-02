Continuano ad imperversare i disagi che stanno colpendo in questi giorni il settore agricolo.

In un contesto nazionale ed europeo di protesta, si inserisce a Larino la costituzione dell’associazione “Uniti per l’agricoltura”.

Proprio nella sala consiliare del comune Frentano, è stata infatti, presentata la nuova associazione, composta da giovani agricoltori del territorio e costituita con l’intento di manifestare tutte le problematiche che il comparto sta soffrendo. In questo clima di protesta sarà organizzato, a partire da martedì prossimo 6 febbraio, un presidio di trattori a Termoli, che proseguirà anche il giorno successivo con un corteo di trattori agricoli che si muoverà da Termoli verso la Strada Statale 16.

Gli agricoltori appartententi a questa associazione lamentano tante problematiche, chiedendo modifiche alla politica agricola comunitaria che, come sostengono, chiede sacrifici insostenibili agli imprenditori agricoli, unitamente al crollo del prezzo dei loro prodotti a fronte di un rincaro degli input, anche a carattere regionale, con problematiche relative al dilagare incontrollato della fauna selvatica, la scarsità dei fondi stanziati sui bandi Psr e i disservizi legati ai Consorzi di bonifica. I giovani del direttivo affermano che c’è bisogno di far sentire la loro voce ritenendo di fondamentale importanza, il coinvolgimento dei consumatori finali che loro malgrado si ritrovano ad essere del tutto ignari delle dinamiche legate alla coltivazione dei prodotti che quotidianamente consumano.