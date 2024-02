Ventiquattro società provenienti dall’Emilia Romagna, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia e Calabria per un totale di 559 atleti iscritti. Sono numeri importanti quelli della venticinquesima coppa Città del Vasto, quarto trofeo H2O Histonium organizzato dalla società H2O Sport in programma nel prossimo weekend in terra abruzzese. Una kermesse che vedrà al via i migliori atleti provenienti da diverse regioni d’Italia che si daranno battaglia a viso aperto per conquistare risultati di assoluto prestigio. Il team della società biancorossa è al lavoro da mesi per mettere su un evento di assoluto spessore tecnico e qualitativo come del resto è avvenuto nelle passate edizioni. Queste nel dettaglio le società partecipanti: Centro Nuoto Cepagatti, Club Aquatico Pescara ssd, SDS, AQA asd Cosenza, Rende Nuoto ssd, Asd Vanessa Nuoto Smile – Benevento , Rhyfel ssd, Ferraranuoto asd, Circolo Canottieri Aniene, Forum Sport Center – Roma, Park Club – Alatri, Vela Nuoto Ancona, Emmedue ssd, H2O Sport csd , Scuola Isernia Nuoto, Termoli Nuoto, Acsd Pentotary – Foggia, Aquarius Piscina Canosa, K-SPORT ACADEMY SSD a RL, Piscine Paradise asd Ranidae cssd, Sport 2000 Lucera, Waterpolo Bari asd UISPiceno

L’H2O Sport non ha lasciato nulla al caso curando tutto nei minimi dettagli in modo da regalare ad appassionati e addetti ai lavori un weekend di grande spettacolo e forti emozioni. “Stiamo mettendo a punto gli ultimi dettagli – argomenta il presidente Tucci – perché vogliamo fare qualcosa di importante come del resto ci è riuscito nel recente passato. Insieme ai tecnici e a tutta la società abbiamo deciso di continuare sulla strada intrapresa negli ultimi anni, consapevoli che questa manifestazione possa essere ancora punto di riferimento per i tanti atleti non solo molisani e abruzzesi che vedono nella Coppa Città del Vasto un appuntamento fisso nel calendario natatorio della stagione. Un grazie voglio rivolgerlo a tutti coloro che ci sono vicini, il comune di Vasto, gli sponsor e i collaboratori senza i quali nulla sarebbe stato possibile, oggi e negli anni passati. Riteniamo – prosegue il massimo esponente della società organizzatrice – di aver messo in campo una grande passione e la voglia di continuare a fare qualcosa di importante, caratteristiche che ci hanno portato nel tempo a toglierci delle belle soddisfazioni con questo evento e non solo. Siamo felici di essere arrivati alla venticinquesima edizione che rappresenta senza dubbio un punto di partenza e non di arrivo per la nostra società che quest’anno raggiunge anche lei il 25° anno di vita. Dare continuità a quanto di buono abbiamo fatto fino ad ora è l’obiettivo che insieme ai miei collaboratori ci siamo prefissati e devo dire che c’è da essere soddisfatti di quanto fatto. Chiaramente proveremo ad andare sempre più avanti e ad aggiungere qualcosa in più consapevoli delle difficoltà dell’impegno, ma anche delle nostre potenzialità Ci dispiace aver detto di no a molte società che volevano iscriversi, ma era importante per la buona riuscita della manifestazione contenere entro certi limiti i numeri dei partecipanti. L’auspico è che il prossimo weekend possa essere ricco di emozioni per tutti coloro che hanno deciso di darci fiducia e ci onoreranno della loro presenza.”