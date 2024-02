Campobasso – Roma City rappresenta un primo punto focale del girone di ritorno. I lupi sono obbligati alla vittoria, in parte per restare in vetta al girone, ed in parte per liberare la mente dopo due battute d’arresto. In questi casi la medicina giusta sono i tre punti, anche per vivere la sosta con maggiore serenità. Già, perché il torneo si fermerà domenica 11 febbraio per riprendere una settimana dopo, il 18, con la difficile trasferta di Senigallia. Esattamente un girone fa con il 3 a 1 maturato a Riano si chiudeva l’era Mosconi, per i reduci, in particolare, c’è anche voglia di rivalsa per vendicare la pagina più brutta della stagione. Il Roma City è una squadra da prendere con le molle, difficile da decifrare per la sua incostanza nonché per la sua alternanza di rendimento nel rapporto casa/fuoricasa pressoché uguale. I piani ambiziosi della società laziale si sono infranti domenica scorsa con il pareggio interno con il Termoli, il meno 8 dalle prime appare un gap difficile da colmare anche in considerazione delle tante squadre in lotta per la Lega Pro. I laziali possono contare sul capocannoniere del girone F, Luca Di Renzo, classica prima punta, autore di 15 centri, di cui due messi a segno contro il Campobasso. Pergolizzi studia il lupo da mandare in campo: appurato del rientro di Nonni, Abonckelet sarà il sostituto naturale di Grandis, potrebbe trovare spazio Mengani, mentre in attacco ballottaggio apertissimo con cinque giocatori in lizza per due maglie: Coquin, Romero, Persichini, De Cerchio e Di Nardo, quest’ultimo in vantaggio nelle gerarchie.

Giornata sulla carta favorevole alla Sambenedettese che ospita il Vastogirardi. Chiaro che la gara non è scontata sulla carta, certo, il vento i marchigiani vivono un buon momento di forma, galvanizzati anche dal ritorno in vetta, i gialloblu di Marmorini hanno si offerto segnali di ripresa, ma sono in crisi di punti da circa un mese e mezzo. Bella sfida allo stadio Gran Sasso tra L’Aquila, galvanizzata dal successo contro il Campobasso, e il Senigallia, squadra sempre pericolosa. L’Avezzano sarà ospite del Notaresco, derby abruzzese da tripla in schedina.

Giornata decisiva per il Matese che attende il Tivoli. Per i bianco verdi occasione vitale per accorciare in classifica e abbandonare l’ultimo posto. Scontro diretto anche per il Termoli che al Cannarsa riceve il Fano. I giallorossi sembrano aver imboccato la giusta strada grazie alle ultime convincenti prestazioni che hanno portato in dote sette punti su nove disponibili. Lo step richiesto per ottenere la salvezza sembra acquisito, ovvero essere cinici e raccogliere al massimo quello che si semina. L’occasione è propizia per salire ancor di più in classifica e dare una spallata importante ad una diretta concorrente.