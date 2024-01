Circa due mesi dopo il Campobasso torna a mani vuote da un turno di campionato. Allo stadio Gran Sasso esulta L’Aquila capace di trovare l’episodio giusto per indirizzare la gara, precisamente il gol di Alessandro al decimo della ripresa. Una partita che non ha prodotto grossi spunti, poche occasioni da entrambe le parti, tanti contrasti, diversi falli e poco gioco. Chi vince ha ragione, dunque merito agli abruzzesi per aver trovato il grimaldello per indirizzare l’esito. Dal punto di vista tecnico appare chiaro che serve un apporto maggiore da parte degli attaccanti o di quei giocatori arrivati nel mercato dicembrino che ancora non lasciano traccia, parliamo di Coquin, De Cerchio, Romero e se vogliamo anche lo stesso Persichini decisivo con la Samb ma poco concreto nelle altre uscite. Un auspicio ma anche un pungolo positivo per dei giocatori chiamati ad offrire il loro apporto in termini realizzativi.

Da annullare il gol del 2 a 0 messo a segno da Banegas per un fallo netto di Alessandretti su Crysovergis non sanzionato dal sign. Liotta di Castellammare, episodio a parte davvero pessima la conduzione arbitrale. Non è un alibi assolutamente, gli abruzzesi hanno meritato i tre punti, il Campobasso deve fare mea culpa per una prestazione non brillante. La gara va tuttavia contestualizzata in un campionato equilibratissimo che al momento vede ben quattro squadre raccolte in tre punti. Per questo motivo non bisogna fare drammi, la squadra è al primo posto, ora tutte le attenzioni devono concentrarsi sulla sfida casalinga contro il Roma City, un match importantissimo più che in termini di classifica dal punto di vista psicologico per riprendere la marcia e affrontare la sosta con maggiore serenità. Bellissimo l’esodo del tifo campobassano nel capoluogo abruzzese, un’altra dimostrazione importante di attaccamento ai colori, in vista della sfida al Roma City, oggi più di ieri il richiamo deve essere fortissimo per sostenere la squadra e la società in un momento non semplice.

Terzo risultato utile consecutivo per il Termoli, ottimo il pareggio maturato a Riano contro il Roma City. Punto guadagnato grazie ad una prestazione di ottimo livello, per circa 70 minuti sono stati i giallorossi ad avere le occasioni migliori per sbloccare l’incontro, poi la sofferenza nel finale in seguito all’espulsione di Maiorino. Nel complesso un pareggio giusto che permette al Termoli di restare in piena corsa per la salvezza diretta, in vista dello scontro fondamentale con il Fano in programma domenica prossima al Cannarsa.

Prosegue il periodo avaro di soddisfazioni per il Vastogirardi, due soli punti maturati nelle ultime sei uscite per i gialloblu, reduci da una sconfitta, tuttavia preventivabile, sul campo dell’Avezzano. Una condizione complicata che si ripeterà domenica prossima al Riviera delle Palme quando gli uomini di Marmorini saranno ospiti della Sambenedettese. Detto questo la squadra ha dimostrato di essere viva, il doppio colpo inflitto da Roberti tra il ventesimo e il ventiduesimo del primo tempo poteva far presagire ad una giornata completamente da dimenticare. La reazione nel secondo tempo con il gol di Ruggieri e altre opportunità per pareggiare i conti sono i segnali positivi in vista del prosieguo della stagione.