È di un morto e due feriti gravi il bilancio del tragico incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri sulla Statale 652 a Rionero Sannitico, all’altezza dello svincolo per Castel di Sangro. Tre le auto coinvolte, due completamente accartocciate. A perdere la vita il 62enne Giacomo Iacobucci, di Rionero Sannitico, ex assessore del comune in provincia di Isernia dal 2009 al 2014. Gravemente feriti altri due giovani di origini romane trasferiti all’ ospedale di Sulmona, a causa dei traumi riportati nell’impatto, dal 118 in codice rosso, dove sono attualmente in osservazione ma non in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione, una delle auto diretta a Castel di Sangro avrebbe invaso l’altra corsia. Solo due settimana fa sempre sul medesimo territorio e con la stessa dinamica, aveva perso la vita un uomo di Cerro al Volturno.



In corso le Indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Castel di Sangro per definire la dinamica del tragico incidente.

La Procura di Sulmona ha aperto un fascicolo e sono in corso tutti gli accertamenti del caso. La salma del 62enne è stata trasferita presso l’obitorio dell’ospedale di Castel di Sangro e non è escluso il trasferimento al San Salvatore de L’Aquila per l’esame autoptico.



Sconcerto e dolore nella comunità di Rionero Sannitico, dove Iacobucci era molto conosciuto e benvenuto.