Il posticipo della quindicesima giornata con la volontà di poter allungare la propria striscia di referti rosa consecutivi, portandola a quota sette , con – in caso di successo – il poter restare all’inseguimento diretto della leader Venezia, potenzialmente anche in solitaria .

La Molisana Magnolia Campobasso ha l’opportunità di scrivere un’altra sostanziosa pagina della propria giovane storia in occasione della sfida posticipo della quindicesima giornata al PalaTiziano di Roma contro la formazione capitolina della Oxygen, match posticipato rispetto all’originaria collocazione per via del confronto pallavolostico di A1 femminile in programma alla domenica pomeriggio.

INCROCIO INTRICATO Match già particolarmente ostico in occasione della sfida d’andata – lo scorso 8 ottobre all’Arena – con exploit di due dei #fioridacciaio (66-64) al termine di una contesa punto a punto, la contesa, stavolta sul parquet del team capitolino affidato ad un ex rossoblù del calibro di coach Vincenzo Di Meglio, si annuncia ulteriormente intensa. «Incontriamo una squadra senza dubbio forte e profonda – concorda il trainer delle magnolie Mimmo Sabatelli – che è probabilmente un po’ dietro in classifica (le capitoline sono attualmente decime ad otto punti, ndr) rispetto alle potenzialità che il roster può esprimere, ma che senz’altro riuscirà a risalire la graduatoria, come testimoniato anche dalle proprie performance e come abbiamo avuto modo di vedere anche nel match di andata. Col passare delle gare, tra l’altro, l’intesa collettiva è cresciuta sempre più e, in considerazione inoltre della loro evidente fisicità, hanno tutte le carte in regola per mettere in difficoltà qualsiasi competitor».

SCENARIO OLIMPICO Le campobassane si troveranno a disimpegnarsi in uno scenario particolare, quello del PalaTiziano, impianto particolarmente ampio che, nelle Olimpiadi di Roma del 1960, fu il teatro del torneo pugilistico a cinque cerchi ed è stato per anni casa delle realtà capitoline di punta del basket e del volley (in particolare al maschile), team capaci di primeggiare nei rispettivi massimi tornei nazionali. «Senz’altro è un impianto ampio con punti di riferimento che sono differenti, ma non cambia la base di quanto dobbiamo riuscire a fare».

ASPETTO FISICO Con il dubbio legato ad Emma Giacchetti – che ha subito una distorsione alla caviglia con la serie B a Taranto – per il resto il gruppo rossoblù è in discrete condizioni, pur avendo dovuto convivere, per un’ulteriore settimana, con quegli acciacchi con cui avevano dovuto fare i conti alcune giocatrici nell’avvicinamento a Sassari. «C’è stato qualche miglioramento – aggiunge coach Sabatelli – anche se, in settimana, non siamo riusciti sempre ad allenarci al completo, ma come avvenuto già al PalaSerradimigni faremo di tutto per farci trovare pronti, seppur consapevoli che qualche rotazione non sarà al top proprio per le noie fisiche che non le hanno permesso di lavorare al completo con le compagne».

MANTRA TATTICO Indipendentemente dalle condizioni e dal contesto, però, per il tecnico non muta la sostanza di come il gruppo campobassano dovrà stare sul parquet. «Contro una squadra che ha numerose opzioni offensivi la costante della difesa forte è imprescindibile. Dovremo lavorare ancor più di squadre per limitarle sia sul perimetro che in area e, in attacco, se ne avremo l’opportunità, sarà importante cercare di andare in transizione».

SETTIMO INDIZIO Del resto, riuscire – al suono della sirena – a collezionare un ulteriore referto rosa (il settimo consecutivo in campionato, ndr) scriverebbe un nuovo record nella giovane storia del team.«Sarebbe davvero superlativo portare a casa altri due punti, ma per riuscirci servirà una gara al limite della perfezione. Sarà un match difficile, come del resto lo sono stati, lo sono e lo saranno in prospettiva tutti in questo torneo cestistico di massima serie femminile, a maggior ragione quelli nel novero del girone di ritorno con tutte le squadre determinate a far11, a fronte di un calendario che per noi è molto complicato al di là di quella che è la nostra attuale posizione in classifica».

ULTIMI DI GIORNATA Peraltro, dalla loro le magnolie scenderanno in campo conoscendo anche tutti gli altri risultati di giornata. «Quel che è certo – chiosa coach Sabatelli – è che non dobbiamo pensare a quanto è successo sugli altri campi. Sarà prioritario proseguire su quel solco tracciato, provando a dare continuità alle nostre prestazioni, seppur nella consapevolezza che sarà davvero difficile».

COORDINATE COMPLESSIVE In una gara che andrà in onda in esclusiva diretta streaming pay su Lbftv, il network di Lega Basket Femminile, la palla a due sulla contesa sarà alzata alle ore 20 del penultimo lunedì di gennaio con una terna maschile chiamata a governare il traffico sul parquet: a comporla saranno l’agrigentino Calogero Cappello, il lombardo Andrea Agostino Chersicla ed il bolognese Daniele Calella.