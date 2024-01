Coloro che amano la corsa, e siamo tanti, amano la Libertà. E in nome della Libertà che il podista-poeta Miguel Sanchez è sparito, o meglio è stato fatto sparire da coloro, barbari, che hanno paura che qualsiasi persona goda di questo bene.

Domenica 21 gennaio, sono 24 anni che per una geniale idea di Valerio Piccioni, firma della Gazzetta Dello Sport, esiste la Corsa di Miguel.

I numeri sono quelli delle grandi occasioni, in questa occasione, i nostri 30 Alfieri percorreranno i 9,800 km della Corsa di Miguel, ecco i numeri, si attendono 8.000 atleti al traguardo.



Il freddo di queste ultime settimane non farà desistere i podisti a partecipare e a rimanere sotto le coperte.

Il grande riconoscimento da parte degli organizzatori della corsa di Miguel, va alla Asd Free Runners Isernia, società che si distingue per la sua solidarietà messa in campo ogni qual volta viene coinvolta. Infatti l’ideatore della corsa di Miguel ha espresso attraverso la Gazzetto dello Sport, grande ammirazione per i club partecipanti. Segnalando la Asd Free Runners Isernia quale società più numerosa proveniente da una piccola regione, il Molise.

Per l’occasione il presidente della Asd Free Runenrs Isernia, ha fatto sapere di essere orgogliosissimo di questa partecipazione alla Corsa di Miguel del 21 gennaio prossimo, rimarcando il fatto che mai in 24 edizioni della corsa di Miguel una società molisana abbia portato ai nastri di partenza tanti ATLETI mossi dall’unico spirito di solidarietà.

Grazie.