I sindaci dei nove Comuni della provincia di Campobasso finiti sotto la mannaia del piano di dimensionamento scolastico hanno dato mandato allo studio legale Ruta di impugnare la delibera del Consiglio regionale che ridisegna la mappa delle presidenze. L’annuncio nel corso dell’affollata assemblea pubblica che si è svolta sabato sera nel convento di Ripalimosani. Malgrado le rassicurazioni fornite dai decisori politici, tra le famiglie, i sindaci ma anche tra gli insegnanti c’è la preoccupazione su quello che potrebbe verificarsi nel prossimo anno scolastico. La mappa degli accorpamenti, tuttavia, è stata già decisa, ufficializzata e sancita dal voto del Consiglio regionale. In base al nuovo piano l’istituto tecnico professionale Pilla di Campobasso, per quanto riguarda l’indirizzo Tecnico-Economico, Costruzione-Ambiente-Territorio e Grafica e Comunicazione sarà accorpato all’istituto industriale Marconi, mentre l’Agrario al Pertini-Montini-Cuoco.

La delibera dispone inoltre il transito del liceo linguistico Pertini-Montini-Cuoco al liceo Galanti. A partire dall’anno scolastico 2024-2025 il Pertini non potrà accettare, per l’indirizzo linguistico, nuove iscrizioni, mentre rimarranno funzionali, a scorrimento, le classi già attive.

E poi ci sono i plessi dei comuni associati all’istituto comprensivo Alighieri di Ripalimosani che verranno accorpati così come segue:

Ripalimosani e Campolieto andranno all’istituto comprensivo Montini di Campobasso, il plesso di Oratino alla Colozza di Campobasso, le scuole di Petrella, Montagano, Matrice e Lucito alla D’Ovidio di Campobasso, il plesso di Limosano sarà accorpato all’istituto comprensivo Barone di Baranello.

Tra le altre novità l’attivazione dell’indirizzo Trasporti e Logistica al Marconi di Campobasso, Grafica e Comunicazione, assegnato in precedenza al Pilla e che sarà attivato sempre al Marconi, l’istituzione di un convitto da annettere all’Istituto San Francesco Caracciolo di Agnone e l’istituzione di un percorso alberghiero di secondo livello per gli adulti nel carcere di Isernia, nell’istituto omnicomprensivo D’Agnillo di Agnone.