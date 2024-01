“Sono tanti, nella nostra regione, i genitori che a causa della chiusura degli ambulatori pediatrici nei giorni festivi e prefestivi – ha spiegato il consigliere regionale del Movimento 5 stelle Angelo Primiani – sono costretti a rivolgersi ai presidi di Pronto soccorso regionali, già gravati da croniche carenze d’organico: una situazione che preoccupa le famiglie, rischia di compromettere la salute dei bimbi e pregiudica ulteriormente l’operatività delle strutture deputate alla gestione dell’emergenza-urgenza”.

Sul tema, il gruppo pentastellato ha presentato una mozione in Consiglio regionale, primo firmatario proprio Primiani, con l’obiettivo di far attivare il servizio di guardia medica pediatrica. “Un’iniziativa – hanno fatto sapere i 5 stelle – che mira a decongestionare i Pronto soccorso regionali e soprattutto a garantire un’assistenza sanitaria tempestiva ai bambini in caso di necessità”.

“Una sperimentazione – ha ricordato il Consigliere Primiani – in tal senso è già stata fatta, e precisamente da maggio a dicembre 2018, quando il servizio fu attivato presso gli Ospedali di Campobasso, Termoli e Isernia, garantendo assistenza pediatrica di qualità, continuità dei servizi sanitari pediatrici ed evitando il ricorso ai Pronto soccorso”.

Il movimento 5 stelle a Palazzo D’Aimmo chiede, quindi, al presidente Francesco Roberti i di interloquire con la direzione generale di Asrem e avviare incontri congiunti con i sindacati rappresentativi dei pediatri di libera scelta, così da predisporre finalmente un nuovo accordo regionale. “È un passo importante – ha aggiunto Primiani – che bisogna fare anche con l’obiettivo di implementare questo servizio all’interno della riorganizzazione della sanità territoriale che dovrà andare in porto nei prossimi anni grazie ai fondi del Pnrr”.

“Sono convinto – ha concluso – che in questo modo sia possibile garantire una copertura completa durante tutto l’anno, assicurando alle famiglie molisane un più facile accesso ai servizi medici in caso di bisogno. La mozione sarà oggetto di discussione in Consiglio regionale, dove auspichiamo che possa ricevere il sostegno necessario per tradursi in un atto concreto per il miglioramento dei servizi sanitari rivolti ai più piccoli”.