Si sono svolti oggi a Campobasso i funerali di Michele Di Lallo, ex segretario regionale della Cgil, scomparso a 80 anni.

Con Di Lallo – ha detto il segretario della Cgil Paolo De Socio – se ne va un altro importante pezzo della sinistra molisana. Nella seconda metà degli anni ’70, aveva dato un forte contributo di militanza e passione nel Partito Comunista, avvicinandosi al sindacato agli inizi degli anni ’80”.

“Di Lallo – ha aggiunto De Socio – ha ricoperto con dedizione diversi ruoli all’interno dell’Auser del Molise. L’impegno morale e concreto che iscritti e militanti della Cgil possono assumere in una giornata di lutto e dolore – conclude De Socio – è quello di far vivere il ricordo di Michele con attività quotidiane ispirate ai principi di solidarietà e giustizia sociale per la costruzione di un futuro migliore”.