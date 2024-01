Share on Twitter

Grande successo per le luminarie di Larino; trentamila le presenze nel paese frentano in questi giorni di festa. Proprio ieri sera la magia è stata riproposta con la discesa della befana dal campanile del Duomo. Un’atmosfera meravigliosa e in conclusione della serata anche i fuochi pirotecnici sulle note di musiche meravigliose. Tanta l’emozione di grandi e piccini, che hanno atteso il lancio delle caramelle e dei dolciumi da parte della befana.