Iniziare bene il nuovo anno e il girone di ritorno. E’ questo l’obiettivo del Cln Cus Molise atteso domani con inizio fissato alle 17,30, dalla Polisportiva Futura di Umberto Honorio e Pizetta, ma non solo. Una sfida non semplice che i rossoblù vogliono portare a casa per dare seguito alla bella affermazione contro il Cesena. Una vittoria, quella che ha chiuso il 2023, utile alla classifica e al morale del gruppo che, abbandonato l’ultimo posto in classifica, intende proseguire nella risalita. “E’ una gara fondamentale per noi – argomenta alla vigilia Renzo Di Lisio – sappiamo che i punti in palio valgono tanto per la nostra classifica. Abbiamo preparato bene il confronto e vogliamo dare continuità alla bella affermazione di sabato scorso contro il Cesena. Un risultato positivo ci permetterebbe di fare un passo avanti in classifica e guardare al futuro con maggiore serenità. La Futura è un’avversaria di valore che rispettiamo, come tutte, e che arriverà al Palaunimol per provare a metterci in difficoltà. Vogliamo portare a casa il miglior risultato possibile”.

Dopo la grande prova di sabato scorso il bis è alla portata? “Sulle ali dell’entusiasmo dobbiamo provare a vincere ancora. Giochiamo in casa e bisogna sfruttare nel migliore dei modi questa opportunità. Lottando su ogni pallone così come abbiamo fatto sabato scorso possiamo mettere in cassaforte altri tre punti”.

Nella prima parte di stagione cosa è mancato a tuo avviso per avere qualche punto in più? “Abbiamo pagato il salto di categoria e il confronto con un campionato nuovo. Poi ci sono stati gli infortuni che hanno ridotto le rotazioni. Una serie di circostanze sfavorevoli ci hanno impedito di guadagnare terreno. Sono però convinto che il girone di ritorno sarà diverso e potremo risalire la classifica”.

Si dice che con il girone di ritorno inizia un nuovo campionato. Sei d’accordo? “Assolutamente. Con le operazioni di mercato alcune squadre hanno cambiato fisionomia, i punti cominciano a pesare e le partite, se possibile, diventano ancora più difficili. Noi ci faremo trovare sul pezzo e cercheremo di mettere in cassaforte l’obiettivo salvezza”.

Arbitreranno il confronto i signori Onesti di Pescara e Iordache di Vasto. Il crono sarà Crincoli di Termoli.