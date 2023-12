Un’ultima seduta del Consiglio regionale del Molise per il 2023, convocata urgentemente dal presidente Quintino Pallante per esaminare e approvare le modifiche al Bilancio consolidato, l’assestamento al Bilancio e il Piano di dimensionamento scolastico regionale per il prossimo biennio. Assestamento di Bilancio- approvato a maggioranza- dovuto alla correzione che la Giunta ha dovuto fare di un errore materiale presente nel documento del Bilancio consolidato già approvato in precedenza. Si tratta di 43 milioni di euro che ora saranno destinati alla sanità. “Il decreto del riparto dei fondi della sanità viene fatto sempre a fine anno- ha spiegato l’assessore al Bilancio Gianluca Cefaratti- Era necessario questo assestamento per non mandare in avanzo di amministrazione queste risorse importanti per il settore sanitario molisano. L’opposizione, dopo aver fatto presente che avuto solo poche ore per approfondire gli atti- ha comunque votato l’aggiustamento di Bilancio. “Abbiamo votato per senso di responsabilità- ha detto il capogruppo Pd Alessandra Salvatore- ma da gennaio la musica deve cambiare. Il presidente Pallante ha preso l’impegno di farci visionare per tempo ogni tipo di documento che poi dovrà essere votato. Abbiamo approfittato poi per chiedere- ha continuato la Salvatore- di onorare un impegno che la maggioranza aveva già preso, cioè di intervenire sulle aliquote addizionali Irpef che vanno ad incidere sulle fasce più deboli della popolazione”. L’argomento dimensionamento scolastico è stato rimandato alla prossima seduta di Consiglio.