La bellezza delle luminarie di Larino, che continuano ad incantare con la loro magia. Un connubio di luci, suoni e atmosfera unica, nei vari angoli più suggestivi del borgo antico del paese frentano. Ieri, per l’occasione della giornata di Santo Stefano, c’è stata anche la discesa di Babbo Natale in teleferica, curata dall’associazione Speleo Pop. Successivamente anche uno spettacolo pirotecnico nel cielo, con un sottofondo musicale incantevole. Un’emozione incredibile che – in questi giorni di festa- continua a far sognare i visitatori e i tanti turisti.