L’Amministrazione Comunale di Longano in collaborazione con le associazioni “Proloco Longano” e “Costume dell’Anima” sono liete di annunciare l’accensione del grande fuoco rinnovatore, noto come Ru Fucaglione, per celebrare l’arrivo del nuovo anno.

L’evento si terrà in piazza Veneziale in Longano (IS), alle ore 18, il 31 dicembre.

L’atmosfera sarà resa ancora più magica grazie alla presenza di musiche e canti della tradizione, che accompagneranno una delegazione di cittadini dalla piazza fino alla casa del “saggio anziano” Nicandro Di Cicco anni 93. Qui, chiederemo la sua benedizione per l’accensione del fuoco, come segno di ringraziamento per i doni ricevuti nel corso dell’anno e come auspicio per un anno nuovo ricco di prosperità e felicità.

Dopo la mezzanotte, i festeggiamenti attorno al fuoco prenderanno il via, creando un’atmosfera di gioia e condivisione. Sarà un’occasione unica per la cittadinanza e per i curiosi di unirsi nel dare il benvenuto al nuovo anno in modo speciale