Più controlli della polizia nel corso dell’anno che si sta per chiudere. in provincia di Campobasso sono state identificate quasi 36mila persone con un incremento del 15 per cento rispetto al 2022. E’ uno dei dati forniti dal questore del capoluogo Vito Montaruli nel corso della tradizionale conferenza stampa di fine anno per fornire i dati dell’attività svolta negli ultimi 12 mesi. Uno dei temi centrali, sicuramente il più sentito dai cittadini, è quello dei furti. Nelle ultime settimane, dopo l’incremento registrato nel corso dell’anno, è arrivata una inversione di tendenza: a novembre i casi denunciati erano stati 23, nei primi 18 giorni di dicembre sono stati invece 4. Altro dato rilevante tra quelli forniti è quello relativo alla violenza di genere: i codici rossi sono cresciuti del 30 per cento. Montaruli commentando i numeri relativi all’attività dei vari uffici della questura si è voluto soffermare infine sulla violenza in occasione di eventi sportivi perchè si registra un incremento: 80 per cento in più rispetto al 2022.