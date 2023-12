CLN CUS MOLISE-TOMBESI 1-5

(primo tempo 0-2)

Cln Cus Molise: Mancinelli, Domeneghetti, Oriente, Ferrara, Liberatore, Mastrocola, Migliorini, Persichillo, Sabia, Pizzuto. All. Di Stefano.

Tombesi: Di Matteo, Nervegna, Giangiordano, Di Leve, Cagnazzo, Paoletti, Annibale, Ammirati, Rossi, Monaco, Pettinaro, Oliva. All.

Arbitro: Pannese di Ariano Irpino. Crono: De Santis di Campobasso.

Marcatori: Ammirati, Annibale pt; Sabia, Ammirati, Annibale, Cagnazzo

Note: ammoniti Ammirati e Migliorini.

Cade in casa la formazione under 19 del Cln Cus Molise che si arrende alla Tombesi. La squadra di mister Di Stefano lascia strada agli abruzzesi pagando qualche assenza e la minore esperienza rispetto ai gialloverdi. La cronaca – Nella prima frazione partono subito forte gli ospiti. Slalom di Annibale e palla in rete per lo 0-1. La formazione di Ricci trova subito il raddoppio: è Ammirati a battere Mancinelli per lo 0-2. Tocca poi a Cagnazzo concludere con palla che finisce al lato non di molto. I locali provano a riaprire il match ma rischiano di capitolare ancora quando Ammirati coglie il palo. Scampato il pericolo i rossoblù reagiscono. E’ Ferrara a provarci in due circostanze senza però trovare il bersaglio grosso.

Nella ripresa la formazione di mister Di Stefano parte meglio e accorcia: azione di Migliorini e Sabia gonfia la rete. La marcatura riaccende l’entusiasmo ma gli ospiti ristabiliscono subito le distanze con Ammirati servito da Di Palma. Serve poi un super Mancinelli per impedire il poker a Oliva. L’1-4 arriva poco dopo quando il Cln Cus Molise perde palla in uscita e Annibale realizza. I cussini non ci stanno e provano a rientrare. L’occasione d’oro capita sui piedi di Persichillo assistito da Migliorini, Di Matteo chiude. E’ Cagnazzo nel finale a fissare il punteggio sul 5-1. Archiviata questa sfida il campionato si ferma per riprendere il 7 gennaio quando al Palaunimol arriva il Marcianise per la prima del girone di ritorno.