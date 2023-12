Un ciclista è stato investito da un’auto questa mattina a Isernia in viale 3 Marzo, nella zona di San Lazzaro.

Tanto spavento, ma le condizioni dell’uomo in bicicletta non sarebbero gravi.

Sul posto è giunta un’ambulanza del 118. Gli operatori sanitari hanno prestato al ferito le prime cure per stabilizzarlo, poi è stato trasportato all’ospedale Veneziale per gli accertamenti di rito. Sull’accaduto in queste ore sta facendo luce la polizia di Iswernia.