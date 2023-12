MANFREDONIA-CLN CUS MOLISE​5-2

(4-2 primo tempo)

Manfredonia: Glielmi, Moura, Manzella, Murgo, Zullo, Barbieri, Zoppo, Menna, Colangelo, Giampaolo, Ferrara, Vallarelli. All. Ceppi.

Cln Cus Molise: Mariano, Mancinelli, Pizzuto, Ferrara, Di Stefano, Migliorini, Domeneghetti, De Nisco, Bocca, Nathan, Silva, Pazienza. All. Sanginario

Arbitri: Bolognesi di Fermo e Conti di Ancona. Crono: De Michele di Vasto.

Marcatori: 13” De Nisco, 36” Barbieri, 2’36” Zullo, 4’27” Barbieri (autogol), 16’40” Barbieri, 17’09” Barbieri pt; 19’18” Glielmi st.

Note: ammoniti Murgo, Silva, Di Stefano.

Esce sconfitto dal Palascaloria di Manfredonia il Circolo la Nebbia Cus Molise che parte bene resta in partita per gran parte dei primi 20’salvo poi calare alla distanza. E’ amaro l’anticipo della penultima di andata per la formazione del capoluogo che lascia i tre punti alla capolista e resta a quota sei punti in classifica generale.

La cronaca – Avvio di partita scoppiettante. Bastano 13” a Silva per involarsi sulla destra e mettere al centro dove De Nisco firma lo 0-1. Neanche il tempo di festeggiare che il Manfredonia pareggia: azione personale di Barbieri che salta anche Mariano e dalla linea di fondo deposita in rete. Ci prova poi Silva dalla distanza, il cuoio si infrange sul palo esterno. Sipontini avanti: Barbieri recupera palla e serve Zullo che batte Mariano. Il Cln Cus Molise non ci sta e trova il pari: Barbieri controlla male un pallone alto, poi nel tentativo di anticipare De Nisco colpisce di testa con la sfera che si insacca alle spalle del suo portiere Glielmi. Il match del Palascaloria resta avvincente: Murgo assiste Zoppo che ci prova di prima intenzione, sfera sulla traversa. Ancora locali pericolosi con una ripartenza di Murgo stoppata da Mariano, il tapin di Zullo termina fuori. La risposta del Cln Cus Molise è in una ripartenza di Silva, Nathan non trova il bersaglio grosso. Ci prova poi Murgo, tiro centrale parato da Mariano. Lo stesso numero uno rossoblù assiste De Nisco con un rilancio lungo, il numero 10spizza di testa e Glielmi con un colpo di reni manda in angolo. Nel finale di tempo Barbieri prima risolve un’azione confusa in area e firma il 3-2 e poi fa tripletta spingendo in fondo al sacco un pallone lavorato da Nenna. Squadre negli spogliatoi sul 4-2.

La ripresa non offre grossi spunti. Gli ospiti ci provano subito con Bocca, punizione deviata in angolo da Glielmi. Dall’altra parte è Marano ad opporsi di piede sul tiro di Barbieri servito da Giampaolo. Il Cln Cus Molise vuole accorciare le distanze, ma De Nisco trova sulla sua strada Glielmi, poi Natahn mette al centro ma non ci sono compagni pronti ad approfittare dell’assist. Mister Sanginario opta per il gioco a 5 (Di Stefano power play). La mossa non dà i frutti sperati e nei secondi finali il Manfredonia porta a cinque le marcature con Glielmi che realizza dalla sua porta. Per il Cln Cus Molise, archiviata questa sfida c’è la pausa di sabato prossimo (quando si giocheranno le altre partite del girone) prima di chiudere il girone d’andata con la sfida interna contro il Cesena il 30 dicembre.