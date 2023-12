Si rinnova il grande appuntamento con “Telemolise nel Cuore, Gran Galà di Domenica Sport” giunto alla nona edizione. Un appuntamento voluto e organizzato dal Direttore Antonio Di Lallo e da tutta la redazione sportiva. Un evento che fonda le sue radici nel passato; dal 1988 al 1995, infatti, si sono tenuti gli Oscar di Telemolise che hanno visto la partecipazione di artisti di assoluto spessore, ricordiamo le esibizioni di Mia Martini, Ron, Fausto Leali, tra gli altri. Dopo un periodo di stop, nel 2014 in occasione della millesima puntata di Domenica Sport, Telemolise ha ripreso l’appuntamento annuale cambiando però denominazione in “Telemolise nel cuore” e forgiando, in collaborazione con Silvano Ciccarella una statuetta da attribuire a personaggi del sociale e dello sport della nostra regione.

Come di consueto saranno diversi gli artisti che si esibiranno sul palco regalando grandi emozioni a tutti i partecipanti. Quest’anno ospite d’onore sarà Danilo Sacco, cantautore e chitarrista italiano, storica voce dei Nomadi dal 1993 al 2011 che riproporrà le più belle e famose canzoni del gruppo pop rock italiano. Ad allietare la serata ci saranno, inoltre, il pianista Simone Sala, il batterista Oreste Sbarra e le splendide voci delle cantanti Cristiana Antoniani ed Erika Petti.

Durante la serata verranno assegnati diversi riconoscimenti, saranno quattro i gruppi di premiati per le categorie: atleti, società sportive, sponsor di Telemolise e personaggi nati nella nostra regione che hanno ottenuto traguardi prestigiosi nel sociale. A condurre la serata, con inizio a partire dalle 20:10, il direttore della testata giornalistica sportiva Antonio Di Lallo coadiuvato dalla fedelissima Erika Mastropietro. Per l’occasione la sala ricevimenti del “Coriolis” si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico grazie all’allestimento della DAG Service di Giancarlo Di Corpo e al grande sforzo tecnologico di Telemolise e dell’editore Quintino Pallante, in grado autonomamente di produrre una trasmissione da gestire con perizia e professionalità. Sarà possibile seguire la manifestazione in presenza al “Coriolis”, ingresso libero e gratuito e in diretta su Telemolise canale 11 e in streaming sui canali social e sul canale YouTube. Al termine dell’evento sarà allestito un conviviale con prodotti tipici della nostra regione.