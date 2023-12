Record migliorati e pass per gli italiani hanno contrassegnato la trasferta a Isernia dell’H2O Sport in occasione della terza tappa della Coppa Parigi. La società del presidente Tucci ha messo in vasca tutti i suoi atleti migliori. Nel settore maschile vola Luca Angelilli che vince e migliora i suoi record regionali assoluti sia nei 100 rana che nei 100 misti. Sulla prima distanza firma un ottimo 1’01”43 e nella seconda gara chiude con 56”73. Per lui arrivano anche due affermazioni nei 50 rana (28”46) e 50 stile libero coperti in 23”34. Si assicura la partecipazione ai campionati nazionali giovanili 2024 Ilario Menna vincitore dei 200 rana con il tempo di 2’32”69. Riesce a fare ottime cose Jordan Coco primo nei 200 dorso chiusi in 2’07”76 e secondo nei 50 stile libero con 24”71. L’alfiere biancorosso centra la medaglia d’argento anche nei 50 dorso nuotati in 26”96 e nei 100 dorso (58”68). Andrea Gabriele non ha rivali nei 1500 stile libero vinti in 16’30”01 e chiude secondo i 200 stile libero 1’55”83, Per lui c’è anche il bronzo nei 100 stile libero con 53”49. Sono tre le medaglie che conquista Emanuele Florio: argento nei 100 misti in 59”98 e bronzo sia nei 50 rana (31”24) che nei 200 dorso 2’11”25. L’H2O Sport brinda anche alle ottime prestazioni di Jacopo Basile secondo nei 200 dorso in 2’09”96 e terzo nei 100 dorso nuotati in 1’00”36. Gabriele De Gregorio sale sul secondo gradino del podio nei 50 rana chiusi in 29”62, miglioranddo il suo personale e sfiorando il tempo di accesso per i campionati italiani. Bronzo per Claudio Canulli nei 200 farfalla con 2”26’70, Gabriele Marchetta nei 400 misti nuotati in 5’11”17 e Paolo Paolino sui 200 rana (2’43”50).

In campo femminile brilla la stella di Sofia Silvaroli che stabilisce il nuovo record regionale assoluto dei 200 rana con il tempo di 2’35”84 abbassando il primato di Federica Caruso che nel 2020 nuotò in 2’35”96. Il tempo conseguito le consente di ottenere il pass per i campionati nazionali giovanili anche i questa gara dopo quello già conseguito nei 100 rana. L’atleta biancorossa conquista il primo posto anche nei 100 farfalla (1’05”61) e il secondo nei 50 rana coperti con il crono di 33”56, rendendo così la sua domenica straordinaria. Lorena Andreea Visan centra l’oro nei 100 misti con il tempo di1’09”24, il secondo posto nei 100 farfalla (1’05”84) e nei 100 dorso nuotati in 1’07”88 frantumando i suoi primati personali. Per lei anche un bronzo nei 200 misti con il riscontro cronometrico di 2’32”26. Doppio oro per Camilla Stinziani nei 200 misti chiusi in 2’23”85 e nei 400 misti con il crono di 5’14”27. Nicole Santorelli è prima nei 200 dorso 2’32”24 mentre la compagna di team Alessia Angelicola porta a casa l’argento nei 50 stile libero con 27”49 e il bronzo nei 50 rana con il riscontro cronometrico di 34”59. Medaglia d’argento al collo per Eliana Ricciuti nei 50 dorso nuotati in 31”59. Bronzo conquistato da Eleonora Ronchetti nei 400 stile libero con il tempo di 5’12”41. La stessa medaglia la porta a casa Sabrina Antenucci nei 50 stile libero (27”53) e nei 100 rana chiusi in 1’18”77. Cecilia Allegretti è seconda nei 200 stile libero (2’17”22) e 400 stile (4’51”48). Doppio terzo posto per Sara Saraceni nei 50 dorso (33”25) e Karola De Lena nei 200 dorso coperti in 2’34”73.