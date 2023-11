Nel 2022 solo tre Comuni molisani su 136, Sepino, Spinete e San Polo Matese, tutti in provincia di Campobasso, hanno segnalato al fisco situazioni di evasione dei tributi erariali, ricevendo un contributo per la loro attività di contrasto al fenomeno. A dirlo è l’Ufficio studi della Cgia di Mestre. Dal report dell’Associazione degli artigiani e piccole imprese emerge inoltre che, tra i capoluoghi di provincia, Campobasso e Isernia non risultano destinatari di contributi per la compartecipazione alle attività di accertamento fiscale e contributivo. Dei 265 Comuni che a livello nazionale hanno ottenuto nel 2022 un contributo dalla lotta all’evasione fiscale dei tributi erariali, solo 38 sono nel Mezzogiorno: 2 abruzzesi (su un totale di 305), 3 campani (su 550), 4 pugliesi (su 257), 6 sardi (su 377), 8 calabresi (su 404), 12 siciliani (su 391) e i tre molisani. In Italia nel 2022 sono stati recuperati 6 milioni di euro, praticamente lo 0,007 per cento dei 90 miliardi di euro che ogni anno i trasgressori del fisco trattengono indebitamente.