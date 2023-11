Colpo di mercato per il Campobasso calcio. La società del presidente Matt Rizzetta si è assicurata le prestazioni del centrocampista fuoriquota Antonello Serra, classe 2003. Il primo colpo del mercato invernale messo a segno dal nuovo direttore sportivo Sergio Filipponi. Il giocatore è già a disposizione di Pergolizzi in vista del derby da giocare domenica a Vastogirardi. Di seguito il comunicato stampa della società rossoblù:

Antonello Serra va a rinforzare il pacchetto under. Ufficiale il suo approdo in rossoblù. Il giovane centrocampista pugliese nato il 3 Luglio 2003, appena svincolatosi dal Lamezia Terme, è già arrivato nel capoluogo ed è a disposizione di mister Pergolizzi e compagni. Per Antonello, cresciuto calcisticamente nelle giovanili della Virtus Francavilla, 32 le presenze collezionate in quarta serie nella scorsa stagione con la casacca del Team Altamura. Da quest’anno in forza al Lamezia Terme, dove ha disputato da protagonista la prima parte di stagione. Le sue prime parole: “Campobasso è una delle piazze più importanti in questa Serie D ed io posso soltanto cercare di ripagare al meglio la fiducia che ha riposto nei miei confronti tutta la società, insieme all’allenatore. Non vedo l’ora di dare il mio contributo”.