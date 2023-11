Lo hanno definito il santo viaggiatore: dopo le 32 tappe in Italia e i viaggi internazionali in Paraguay, Turchia, Australia e in Ucraina prima della guerra, le reliquie di Sant’Antonio di Padova arrivano in esposizione alla Chiesa San Giuseppe Lavoratore di Isernia fino al prossimo sei novembre. Quella molisana è la terz’ultima tappa delle esposizioni in Italia che si concluderà entro fine novembre a Ragusa.

Una esposizione fortemente voluta dal parroco della chiesa di San Lazzaro Mimmo Veccia, il quale ha atteso la fine della pandemia per avere le reliquie ad Isernia.